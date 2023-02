Giappone-Nuova Zelanda: ministri Esteri concordano colloqui su disarmo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Giappone e Nuova Zelanda, Yoshimasa Hayashi e Nanaia Mahuta, hanno concordato la condizione di colloqui bilaterali in materia di disarmo e non proliferazione nel contesto della crisi in Ucraina. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri del Giappone all'indomani dell'incontro tra i due ministri a Tokyo. La ministra neozelandese ha dichiarato che i colloqui si terranno inizialmente a livello di funzionari, anche con l'obiettivo di giungere al vertice del G7 di Hiroshima in programma a maggio con una netta posizione a sostegno di un mondo libero dalle armi nucleari. Mahuta ha definito "l'invasione illegale e non provocata" dell'Ucraina da parte della Russia una "seria minaccia" per gli interessi di Giappone e Nuova Zelanda. Durante l'incontro di ieri, Hayashi e Mahuta hanno anche ribadito l'impegno comune in favore di un Indo-Pacifico libero e aperto: "Mentre l'ambiente strategico della regione indo-pacifica diventa più problematico, l'unità tra i Paesi che condividono valori fondamentali è sempre più importante", ha dichiarato Hayashi. (segue) (Git)