Cina: investimenti esteri ai minimi da 18 anni nella seconda metà del 2022

- Gli investimenti effettuati dalle aziende straniere in Cina sono calati ai minimi da 18 anni nella seconda metà del 2022 a causa delle tensioni tra quel Paese e gli Stati Uniti, delle ricadute delle politiche "zero Covid" e dei timori di possibili battute d'arresto nel processo di riforma economica. Secondo l'ultima bilancia ufficiale dei pagamenti, gli investimenti diretti dall'estero (Ide) in Cina sono ammontati a 42,5 miliardi di dollari tra luglio e dicembre scorsi. Il dato rappresenta un calo del 73 per cento su base annua, il più significativo in termini percentuali dal 1999. Gli investimenti diretti effettuati dalle aziende cinesi all'estero sono invece aumentati del 21 per cento a 84,2 miliardi di dollari. Il risultante disavanzo netto di 41,7 miliardi è il primo registrato in Cina da cinque anni e mezzo a questa parte. (Cip)