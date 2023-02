Usa: segretario Trasporti Buttigieg sottoposto ad accertamenti per uso voli governativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario dei Trasporti degli Stati Uniti, Pete Buttigieg, verrà sottoposto a un accertamento contabile per l'utilizzo di voli governativi della Federal Aviation Administration (Faa). Lo ha annunciato l'ispettore generale del dipartimento dei Trasporti, secondo cui l'obiettivo dell'accertamento è di "stabilire se l'ufficio del segretario si sia attenuto ai regolamenti, alle politiche e alle procedure federali per quanto riguarda i viaggi executive sull'aereo del dipartimento". L'accertamento è scattato in risposta a una formale richiesta del senatore repubblicano Marco Rubio, in risposta a indiscrezioni di stampa secondo cui Buttigieg ha usufruito di almeno 18 voli governativi. Le norme federali limitano l'impiego di trasporti governativi da parte dei funzionari federali per limitare l'onere a carico dei contribuenti. L'uso dei voli governativi, in particolare, dovrebbe essere limitato ai casi nei quali l'aereo sia "il mezzo di trasporto col miglior rapporto costo-efficienza". (Was)