Corea del Nord: Kim Jong-un ordina "trasformazione fondamentale" dell'agricoltura (2)

- "Kcna" non ha fornito dettagli in merito agli interventi allo studio delle autorità nordcoreane, che però dovrebbero essere attuati nell'arco dei prossimi anni. Ad oggi gran parte del settore agricolo nordcoreano è organizzato in aziende collettive. L'incontro organizzato dai vertici politici in Corea del Nord coincide con rapporti internazionali sempre più frequenti in merito a una presunta crisi alimentare in atto in quel Paese. All'inizio di febbraio il ministero dell'Unificazione della Corea del Sud ha riferito che la situazione alimentare in Corea del Nord "sembra essersi deteriorata". (segue) (Git)