Thailandia: banca centrale prevede crescita Pil sino al 4 per cento nel 2023 (2)

- Il primo ministro della Thailandia, Prayuth Chan-ocha, ha espresso ottimismo in merito alle prospettive di ripresa dell'economia nazionale la scorsa settimana, dopo che la Banca della Thailandia (BoT) ha riferito un aumento delle riserve di valuta estera del Paese e il ministero delle Finanze ha annunciato il superamento degli obiettivi di riscossione fiscale. Secondo la banca centrale, le riserve lorde di valuta estera della Thailandia ammontavano a 225,486 miliardi di dollari Usa lo scorso gennaio, in crescita del 4 per cento rispetto a dicembre 2022. Secondo il ministero delle Finanze il gettito fiscale è ammontato a 866,643 miliardi di baht (25 miliardi di dollari) nei primi quattro mesi dell'anno fiscale 2023, un incremento del 10 per cento su base annua. (segue) (Fim)