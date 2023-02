Sri Lanka: via libera a iter accelerato per accordo commerciale con il Bangladesh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dello Sri Lanka ha autorizzato il ricorso all'iter di approvazione accelerata per un accordo commerciale preferenziale con il Bangladesh. Lo ha riferito oggi un portavoce del governo singalese, Bandula Gunawardena. "Aderire a nuovi accordi commerciali rientra nella politica del governo ed è imperativo che i nostri esportatori vengano sostenuti per garantire che il Paese esca da questa crisi finanziaria", ha dichiarato il portavoce. Lo Sri Lanka ha recentemente inaugurato un Ufficio per il commercio internazionale nel tentativo di rilanciare i colloqui per accordi di libero scambio con Cina e Thailandia, e per espandere gli accordi già esistenti con l'India. (segue) (Inn)