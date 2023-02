Ucraina: dipartimento di Stato Usa, "la Cina ha preso chiaramente le parti" della Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina può fingere altrimenti, ma ha "preso chiaramente le parti" della Russia nel conflitto in Ucraina. Lo ha dichiarato il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. Pechino "ha detto al mondo che sostanzialmente non prende posizione, e ha provato a dipingersi come un mediatore onesto. Nelle parole e nelle azioni, però, è stata tutt'altro che un mediatore onesto", ha dichiarato Price. "Tralasciando la questione dell'assistenza letale, che non riteniamo la Cina abbia già fornito, (...) la Cina ha già fornito alla Russia importanti forme di assistenza, incluso il contesto della sua aggressione all'Ucraina", ha affermato il portavoce. "(Pechino) ha fornito alla Russia sostegno diplomatico, sostegno politico, sostegno economico, sostegno retorico, anche pappagallando la pericolosa propaganda della Russia", ha accusato Price. (segue) (Was)