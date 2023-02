Messico: Usa su riforma elettorale, istituzioni stabili fanno bene alla democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Istituzioni stabili e pluralità in termini di dibattito sono due componenti essenziali per una democrazia sana: gli Stati Uniti sono sempre a difesa dello stato di diritto. Lo ha detto in una nota il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, commentando le proteste contro la riforma elettorale in Messico. “Il dibattito sulla riforma elettorale in Messico dimostra quanto vibrante sia questa democrazia: rispettiamo la sovranità del Paese”, ha detto. (Was)