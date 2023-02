Usa: elezioni 2020, per Rupert Murdoch alcuni conduttori di “Fox News” hanno appoggiato teorie su frodi elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente e proprietario di Fox Corporation, il miliardario australiano Rupert Murdoch, ha riconosciuto che alcuni conduttori televisivi e giornalisti dell’emittente “Fox News” hanno appoggiato e diffuso accuse infondate in merito alle presunte frodi elettorali che avrebbero avuto luogo durante le presidenziali del 2020, vinte da Joe Biden. In una deposizione raccolta nel quadro della causa legale avanzata nei confronti di Fox Corporation da Dominion Voting Systems, Murdoch ha precisato che non è stato il suo conglomerato a sostenere tali accuse, ma alcuni conduttori, giornalisti e commentatori che hanno partecipato alle trasmissioni televisive dell’emittente, come Lou Dobbs, Maria Bartiromo e Jeanine Pirro. (Was)