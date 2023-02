Giappone-Nuova Zelanda: ministri Esteri concordano colloqui su disarmo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha dichiarato nel fine settimana di voler promuovere ulteriori sanzioni a carico della Russia in occasione del prossimo vertice del G7, in programma a Hiroshima dal 19 al 21 maggio. "Durante l'incontro del G7 intendo esprimere l'opinione che dovremmo imporre ulteriori sanzioni alla Russia, e continuare a sostenere l'Ucraina", ha detto il capo del governo giapponese. "Come presidente del G7, voglio guidare una discussione sul sostegno allo stato di diritto. Voglio inviare un messaggio contro i cambiamenti unilaterali dello status quo". Kishida, che proprio a Hiroshima ha la sua circoscrizione elettorale di riferimento, ha criticato inoltre i riferimenti della Russia al potenziale utilizzo di armi atomiche e la decisione di Mosca di sospendere la propria partecipazione al trattato Nuovo Start. Il premier giapponese ha dichiarato che Tokyo continuerà a sostenere la non proliferazione di armi nucleari e la trasparenza sulla produzione di materiale fissile. (Git)