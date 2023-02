Canada: TikTok bandito da apparecchi elettronici governativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Canada ha annunciato ieri la messa al bando del social media cinese TikTok dagli apparecchi elettronici governativi. Secondo le autorità di Ottawa, la app per la condivisione di brevi video pone un livello di rischio "inaccettabile" per la privacy e la sicurezza degli utenti e del governo canadesi. La decisione, che riflette iniziative analoghe assunte negli Stati Uniti e discusse anche dall'Unione europea, conferma la crescente distanza politica tra il Canada e la Cina. Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa che il governo sta lavorando per garantire "la sicurezza dei canadesi online". "Questo potrebbe essere solo un primo passo, o potrebbe essere l'unico passo necessario", ha aggiunto il capo del governo riferendosi al provvedimento adottato nei confronti di TikTok. La rimozione della app della società cinese ByteDance dagli apparecchi elettronici di lavoro "spingerà molti canadesi, aziende e singoli individui, a riflettere sulla sicurezza dei loro dati, e forse a compiere scelte conseguenti", ha affermato Trudeau. (Was)