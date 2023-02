Usa: governo annuncia nuove misure per combattere lo sfruttamento del lavoro minorile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti ha annunciato una serie di misure contro lo sfruttamento del lavoro minorile nel Paese, dopo aver registrato un incremento del 69 per cento dei casi a partire dal 2018. Stando ai dati del governo federale, solo nell’ultimo anno fiscale 835 aziende hanno assunto illegalmente più di 3.800 minori. “Non si tratta di un problema del passato: in questo momento, ci sono bambini in tutto il Paese che lavorano in condizioni assolutamente inaccettabili”, ha detto Jessica Looman, a capo della divisione per la retribuzione del dipartimento, durante una conferenza stampa. (Was)