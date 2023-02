Ucraina: Casa Bianca, bene visita ministro saudita a Kiev, positiva per stabilità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti valutano positivamente la recente visita a Kiev del ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan al Saud, che ha incontrato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Si tratta della prima visita ufficiale di uno Stato arabo a Kiev, dall’inizio della guerra: una iniziativa sicuramente positiva per la stabilità regionale”, ha detto, aggiungendo che l’accordo firmato tra Riad e Kiev per la fornitura di assistenza all’Ucraina per 400 milioni di dollari è “un passo avanti importante, così come il voto saudita in favore della recente risoluzione Onu che ha condannato l’invasione russa”. (Was)