Serbia-Kosovo: oggi a Bruxelles si incontrano Vucic e Kurti, focus su proposta europea (3)

- Vucic e Kurti hanno ricevuto ieri una lettera congiunta dal presidente francese Emmanuel Macron, dal cancelliere tedesco Olaf Scholz e dal presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, in merito all'incontro di oggi a Bruxelles, in cui i tre hanno espresso la convinzione che l'accettazione e l'attuazione della proposta dell'Ue sia di fondamentale importanza per il benessere generale dei cittadini, la pace e lo sviluppo prospero della regione e la prospettiva europea del Kosovo. (Seb)