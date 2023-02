Serbia-Kosovo: deputata britannica, promosso l’etno-territorialismo da Francia, Italia e Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti di Francia, Germania e Italia starebbero cercando di “stabilire” una sorta di “etno-territorialismo” in Kosovo. E’ il parere dei Alicia Kearns, presidente della commissione Affari esteri del Parlamento britannico. Kearns ha così commentato la lettera firmata dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dal presidente francese Emmanuel Macron e dal cancelliere tedesco Olaf Scholz e inviata al primo ministro Albin Kurti. In un messaggio su Twitter, Kearns si rivolge in realtà ai ministri degli Esteri dei tre Paesi, con la domanda: “Perché Annalena Baerbock, Catherine Colonna e Antonio Tajani stanno cercando di stabilire un etno-territorialismo in Kosovo?”. La deputata fa inoltre riferimento alla lettera inviata a Kurti riprendendo a sua volta una pubblicazione su Twitter di Jakub Bielamowicz, analista polacco dell’Istituto per una nuova Europa. Bielamowicz ha scritto che la lettera congiunta chiede al Kosovo di istituire l’Associazione di comuni a maggioranza serba nel nord "completamente e incondizionatamente". L’analista ritiene che si tratti di una “pressione” per una separazione di fatto. (segue) (Rel)