- VARIE- Presentazione di Feminism, Fiera dell'editoria delle donne alla sua sesta edizione.Roma, Campidoglio (ore 12)- Unindustria e Federmanager Roma promuovono la presentazione di "Rinascita Manageriale", l'iniziativa di 4.Manager per valorizzare il patrimonio manageriale a beneficio della crescita delle imprese. L'evento sarà l'occasione per presentare il progetto e per affrontare il tema del mismatching manageriale e fare il punto sulla richiesta delle competenze manageriali emergenti e di difficile reperimento. Partecipano Giuseppe Biazzo, Vicepresidente Unindustria con delega al Capitale Umano e alla Cultura d'Impresa e Maurizio Tarquini, Direttore Generale Unindustria.Roma, sede Unindustria, via Andrea Noale 206 (ore 15:30) (Rer)