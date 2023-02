Usa-Germania: Casa Bianca, Biden avrà bilaterale con Scholz il 3 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, avrà un colloquio bilaterale con il cancelliere federale tedesco, Olaf Scholz, il prossimo 3 marzo, alla Casa Bianca. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. Interpellato sull’agenda della visita, Kirby ha affermato che la Germania “è un grande alleato degli Stati Uniti, e un partner all’interno della Nato: l’agenda è ancora in corso di elaborazione, ma possiamo dire con un certo grado di sicurezza che la guerra in Ucraina sarà tra i temi di discussione principali”. Le autorità Usa, ha aggiunto, sono grate alla Germania per il sostegno fornito a Kiev. (Was)