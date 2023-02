Ucraina: Yellen incontra omologo a Kiev, ribadito sostegno finanziario di Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, ha avuto un colloquio bilaterale con il ministro delle Finanze ucraino, Serhiy Marchenko, nel quadro della sua visita a Kiev. L’ex governatrice della Federal Reserve, riferisce una nota, ha elogiato le autorità ucraine per i provvedimenti presi allo scopo di stabilizzare il quadro macroeconomico del Paese, e per le riforme avviate per combattere la corruzione. La segretaria ha ribadito il “fermo sostegno” di Washington nei confronti di Kiev. (Was)