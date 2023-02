Migranti: Piantedosi, governo può vantarsi di azione concreta nella gestione dell'immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano nel campo della gestione dell'immigrazione "può menare vanto di aver agito in modo concreto dall'inizio della propria attività". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a Parigi. Il titolare del Viminale ha ricordato i corridoi umanitari creati da Roma, "con numeri, oltre 600, che mai erano stati sostenuti in un periodo così limitato e con un decreto flussi che ha offerto la possibilità di ingressi regolari a 83 mila persone". "Quindi fatti, non parole", ha detto Piantedosi. (Frp)