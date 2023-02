Brasile: Lula lancia campagna di vaccinazione e riceve dose bivalente contro il Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento, il capo dello Stato ha rivolto un appello alla popolazione affinché si vaccini e ha detto che questo è un gesto perché le persone non muoiano per "mancanza di responsabilità". "D'ora in poi, ogni volta che leggerai un avviso, vedrai un avviso in televisione, una pubblicità radiofonica o su Internet, in cui saprai che viene distribuito un vaccino nel tuo quartiere o nella tua città non essere irresponsabile. Se c'è un vaccino, vai e fatti vaccinare, perché il vaccino è l'unica garanzia che hai di non morire per mancanza di responsabilità. Il vaccino è una garanzia di vita", ha detto Lula. (segue) (Brb)