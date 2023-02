Usa: breccia nella sicurezza degli Us Marshals, compromessi anche dati su soggetti indagati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corpo di polizia federale degli Us Marshals, l’agenzia delle forze dell’ordine statunitensi, ha registrato una breccia nella sicurezza a seguito di un attacco informatico, a seguito del quale sono state compromesse diverse informazioni sensibili. Lo ha confermato un portavoce dell’agenzia, Drew Wade, all’emittente “Nbc News”, aggiungendo che il sistema colpito dall’attacco ransomware “contiene diverse informazioni sensibili su procedimenti giudiziari, dati personali o di natura amministrativa, relativi a dipendenti, terze parti o soggetti indagati dall’agenzia”. La breccia nella sicurezza, secondo il portavoce, è stata scoperta il 17 febbraio scorso, e l’agenzia ha disconnesso il sistema dalla rete, contattando il dipartimento della Giustizia per far avviare una indagine. Una seconda fonte ha anche riferito all’emittente che l’attacco non avrebbe colpito il sistema relativo al programma di protezione testimoni, e che non sussisterebbero rischi in tal senso. (Was)