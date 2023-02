Serbia-Kosovo: oggi a Bruxelles si incontrano Vucic e Kurti, focus su proposta europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà nel pomeriggio di oggi a Bruxelles un incontro al più alto livello nell'ambito del dialogo tra Belgrado e Pristina, a cui parteciperà il presidente serbo Aleksandar Vucic e il primo ministro del Kosovo Albin Kurti. I colloqui saranno guidati dall'Alto rappresentante dell'Unione europea per la Politica estera e di sicurezza Josep Borrell, insieme al rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak. Secondo la stampa di Belgrado, gli incontri saranno prima separati con i due leader, seguiti da una riunione congiunta. Sul tavolo la proposta dell'Ue per la normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia. Pochi giorni fa un alto funzionario dell'Ue, che ha voluto rimanere anonimo, ha affermato che da Belgrado e Pristina "ci sono segnali forti" che la proposta europea sulla questione del Kosovo sarà accettata. Ieri il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha detto di aspettarsi "un incontro difficile", mentre la premier Ana Brnabic, ha affermato che le "linee rosse" di Belgrado "sono chiare", ribadendo che la Serbia "non è pronta a riconoscere l'indipendenza del Kosovo, né ad accettare l'ingresso del Kosovo nelle Nazioni Unite". (segue) (Seb)