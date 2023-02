© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servizi che saranno trasmessi nel corso della giornata:- Brexit: attesa per l'incontro fra il primo ministro britannico Rishi Sunak e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per sbloccare il Protocollo dell'Irlanda del Nord. Copertura dell'evento e servizio d'insieme. Lancio intorno alle ore 19.- Serbia-Kosovo: a Bruxelles si incontrano i leader di Belgrado e Pristina, il presidente serbo Aleksandar Vucic e il primo ministro kosovaro Albin Kurti, nel tentativo di fare dei progressi nel dialogo. Copertura dell'evento e servizio d'insieme. Lancio intorno alle ore 20.- Kazakhstan: chiudendo la rappresentanza commerciale a Mosca il presidente Tokayev conferma una politica di forte indipendenza dalla Russia. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 16.- India-Emirati: al via domani la visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 15.- Omicidio Bricca: sviluppi nelle indagini ad Alatri. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 16:30.- Roma: oggi i funerali di Maurizio Costanzo nella Chiesa degli artisti a piazza del Popolo. Copertura anche multimediale e servizio di insieme. Lancio intorno alle ore 18.- Pd: Elly Schlein vince le primarie democratiche. Oggi il passaggio di consegne al Nazareno. Copertura dell'evento e servizio d'insieme. Lancio intorno alle ore 20. (Res)