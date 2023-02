Kosovo-Serbia: Stano, futuro europeo dipende da volontà di trovare accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo fra Serbia e Kosovo dipende dalla capacità e dalla volontà delle due parti di trovare un accordo sulla via da seguire. Lo ha detto il portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas), Peter Stano, nel corso della conferenza stampa giornaliera di Bruxelles. "Ci aspettiamo un comportamento europeo da entrambe le parti, per andare avanti e raggiungere progressi nel dialogo, perché il dialogo porta verso l'accordo sulla normalizzazione delle relazioni, e verso il percorso europeo e le aspirazioni europee di entrambe le parti", ha detto. "Ciò di cui abbiamo urgentemente bisogno è un progresso in avanti, in modo da non avere quello che abbiamo avuto negli ultimi mesi: la costante modalità di crisi nell'affrontare i problemi che emergono da una parte o dall'altra", ha aggiunto. "Il progresso si ottiene con i compromessi, con l'impegno costruttivo e con la consapevolezza che questo è l'unico modo per realizzare la loro ambizione strategica. Perché entrambe, Serbia e Kosovo, hanno dichiarato che l'adesione all'Ue è la loro priorità strategica", ha proseguito Stano. "Il ruolo dell'Unione europea è quello di fungere da mediatrice. I risultati dipendono dalla volontà delle due parti di arrivare al compromesso necessario", ha concluso. (Beb)