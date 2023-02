Brasile: Lula lancia campagna di vaccinazione e riceve dose bivalente contro il Covid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha anche detto di non riuscire a capire quei genitori che non portano i propri figli a vaccinarsi. "Non riesco a capire una madre che rifiuta di far vaccinare suo figlio contro una possibile paralisi infantile. Al momento di non fare il vaccino può sembrare giusto. Ma nel momento in cui il bambino avrà la paralisi, allora soffrirà per il resto della sua vita per qualcosa che avrebbe potuto evitare", ha continuato Lula. (Brb)