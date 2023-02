Brexit: Biden, accordo di Windsor essenziale per pace e stabilità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo di Windsor raggiunto tra Unione europea e Regno Unito è un passo avanti essenziale per garantire la pace raggiunta con fatica grazie agli accordi di Belfast. Lo ha detto in una nota il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “Voglio ringraziare i leader di entrambe le parti, che hanno lavorato instancabilmente per trovare il modo di proteggere il posto dell’Irlanda del Nord all’interno del mercato britannico ed europeo”, ha detto, aggiungendo di essere “certo” che i cittadini nordirlandesi sapranno “sfruttare al meglio le opportunità economiche derivanti dalla rinnovata stabilità che questo accordo porterà al Paese”. Gli Stati Uniti, ha aggiunto, sono “pronti a sostenere il potenziale economico enorme della regione”. (Was)