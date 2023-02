Brasile-Usa: inviato per il clima Kerry promette grandi risorse per il Fondo Amazzonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale del governo degli Stati Uniti per il clima, John Kerry, si è impegnato a garantire "grandi" risorse da destinare al Fondo Amazzonia per finanziare azioni contro i mutamenti climatici e la deforestazione. Lo ha detto il vicepresidente del Brasile, Geraldo Alckmin, al termine dell'incontro con Kerry, in missione a Brasilia. "L'inviato John Kerry ha affermato che avvierà consultazioni con il governo, il parlamento e il settore privato del suo Paese per raccogliere risorse sostanziali, non solo da destinare al Fondo Amazzonia, ma anche ad altre forme di cooperazione", ha dichiarato Alckmin al termine dell'incontro cui hanno partecipato anche la ministra dell'Ambiente, Marina Silva, la viceministra degli Esteri, Maria Laura da Rocha, e il presidente della Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes) Aloizio Mercadante. Domani, 28 febbraio, Kerry incontrerà nuovamente la ministra Silva e la ministra dei Popoli originari, Sonia Guajajara. (segue) (Brb)