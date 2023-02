© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato democratico Joaquin Castro si è sottoposto ad un intervento chirurgico per rimuovere alcuni tumori neuroendocrini intestinali. In una nota, il rappresentante texano ha affermato che l’operazione si è conclusa con successo. “La mia prognosi è buona, anche se dovrò rimanere a casa per alcune settimane prima di tornare a Washington”, ha detto in una nota. (Was)