Migranti: Piantedosi, vergognoso strumentalizzare tragedie come il recente naufragio

- È "vergognoso" il fatto che esista "un livello così alto di strumentalizzazione di tragedie così grandi per mettere in discussione quelli che sono dei principi di cui si dovrebbe poter discutere liberamente". È quanto affermato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, rispondendo alle polemiche seguite alle sue dichiarazioni sul naufragio di migranti avvenuto al largo delle coste calabresi. "Credo che tragedie come queste impongano un grande rispetto nei confronti delle vittime, una postura e scelte verbali adeguate da parte di chiunque, da parte soprattutto di chi ha incarichi di governo, a partire dal sottoscritto", ha affermato il ministro. "Abbiamo realizzato corridoi umanitari già per 617 persone", ha affermato il ministro, secondo il quale si tratta di operazioni "senza precedenti" se paragonate a quelle degli ultimi dieci anni. "Abbiamo rinnovato accordi sui corridoi umanitari con le istituzioni come Sant'Egidio e le Chiese evangeliche" e "abbiamo fatto in due mesi un decreto con 83mila quote concesse sui flussi regolari", ha continuato il titolare del Viminale. (Frp)