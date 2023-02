Usa: Casa Bianca, ancora nessuna conclusione certa su origine del Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo e i vertici dell’intelligence statunitense non hanno ancora raggiunto una conclusione definitiva in merito alle possibili origini del Covid-19. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. Interpellato su un recente rapporto preparato dal dipartimento dell’Energia, che ha concluso “con un basso margine di sicurezza” che il virus avrebbe avuto origine in un laboratorio in Cina, Kirby ha detto che “il lavoro su questo tema è ancora in corso, e andremo avanti per arrivare ad una risposta certa e definitiva: la cosa fondamentale è evitare nuove pandemie in futuro”. (Was)