Sicurezza: La Russa, implementare legge sullo stalking, quanto fatto in questi anni non basta

- “Bisogna implementare la legge sullo stalking. Credo che non basti quello che abbiamo fatto in questi anni. Credo che quello che possiamo fare sia la prevenzione e quindi nei tribunali più magistrati specializzati nei tribunali, la rapidità di rispondere alle denunzie preparatorie o agli atti che possono fare immaginare uno sviluppo negativo”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa intervenendo all'ottava edizione di “Women for Women against Violence – Camomilla Award” sulla violenza contro le donne e contro il tumore al seno, per la prima volta a Milano a Palazzo Lombardia. (Rem)