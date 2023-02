© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Credo che debba impegnare tutti, nessuno escluso a trovare i modi per non lasciare che i trafficanti di vite umane abbiano la meglio”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine di un evento a palazzo Lombardia commentando la tragedia del male avvenuta ieri in Calabria. (Rem)