Migranti: Piantedosi, Francia e Italia possono attuare "missioni congiunte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia e Italia sul fronte dell'immigrazione possono attuare entro marzo delle "missioni congiunte" in Paesi "di fondamentale importanza come Tunisia o Libia". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, durante il punto stampa tenuto all'ambasciata d'Italia a Parigi, dopo un incontro bilaterale con l'omologo francese, Gerald Darmanin. "Abbiamo condiviso propositi e progetti di lavoro congiunto molto interessanti, molto importanti", ha detto Piantedosi. "Questo – ha continuato il ministro - proprio per dare anche la visibilità di un'azione e quindi di posizioni comuni: noi, come Italia e Francia, ma nel caso condividendo questa progettualità anche con altre componenti importanti nel contesto europeo". (Frp)