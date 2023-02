Pd: Pizzul a Nova, Schlein dimostri partito può coinvolgere tutte le sensibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- "Schlein ha saputo intercettare una forte voglia di cambiamento e credo spetti a lei l'onere della prova ora che è segretaria. Credo le toccherà tenere assieme tutto il partito e dimostrare quello che ha detto durante la campagna, di voler puntare su un partito capace di coinvolgere tutte le sensibilità". Lo ha affermato questa sera l'ex capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio regionale della Lombardia, Fabio Pizzul, intervistato da Agenzia Nova. "Io sostenevo Stefano Bonaccini perché credevo avesse una prospettiva più adeguata per far tornare il Pd in tutta la società - ha aggiunto Pizzul -. Quando si interpellano gli elettori questi hanno il diritto di esprimersi come credono. Vediamo alla prova dei fatti". Il Partito Democratico, secondo l'ex capogruppo dem "non deve aver paura delle differenze", ma anzi deve "fare la sintesi tra le diverse proposte per un progetto più credibile per l'Italia". (Rem)