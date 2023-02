Imprese: Saipem, nel 2022 ricavi per circa 10 miliardi (+53 per cento)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 il Gruppo Saipem ha realizzato ricavi per 9,98 miliardi di euro, registrando un aumento del 53 per cento rispetto al 2021. Lo ha annunciato il gruppo con un comunicato. L’Ebitda adjusted si conferma a 595 milioni di euro, rispetto ad un dato negativo di 1.274 milioni di euro nel 2021. I nuovi ordini acquisiti corrispondono a circa 14 miliardi di euro. Oltre il 70 per cento delle acquisizioni sono state realizzate nei business offshore (E&C e Drilling). La posizione finanziaria netta pre-Ifrs dal 16 al 31 dicembre 2022 è positiva per 56 milioni di euro (Posizione Finanziaria Netta post-IFRS 16 negativa per 264 milioni di euro). Riguardo la cessione del Drilling Onshore, è stato perfezionato il primo closing a fine ottobre 2022, con incasso di circa 500 milioni di euro e l'acquisizione del 10 per cento della partecipazione in Kca Deutag. In particolare, nel solo quarto trimestre del 2022 i ricavi del Gruppo Saipem sono stati pari a 2,937 miliardi di euro. L’Ebitda adjusted si conferma a 150 milioni di euro, mentre i nuovi ordini acquisiti equivalgono a circa 6 miliardi di euro, per la quasi totalità (95 per cento del totale) nei business offshore. (segue) (Com)