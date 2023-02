Imprese: Saipem, nel 2022 ricavi per circa 10 miliardi (+53 per cento) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem, continua la nota, ha aggiornato le linee strategiche presentate a marzo 2022, confermando il positivo momento di mercato ed il progressivo miglioramento della performance del Gruppo. Sono state conseguentemente rivisti i target economico-finanziari, anche con l'obiettivo di riflettere nelle proiezioni gli effetti della cessione del drilling onshore. Nello specifico, con riferimento all'esercizio 2023 la Società prevede ricavi superiori a 11 miliardi di euro e l’Ebitda adjusted per circa 850 milioni di euro. Per l’ultimo anno del Piano Strategico 2023-26, nel 2026 la Società prevede ricavi superiori a 12 miliardi di euro, l’Ebitda adjusted oltre 1,2 miliardi di euro, il Free Cash Flow superiore a 600 milioni di euro e una pPosizione finanziaria netta positiva (post-Ifrs 16) maggiore di 700 milioni di euro a fine anno. Con riferimento all'intero arco di Piano 2023-2026 la società prevede acquisizioni di nuovi ordini E&C per circa 46 miliardi di euro, di cui circa il 25 per cento in segmenti low/zero carbon, e Drilling Offshore per circa tre miliardi di euro e investimenti cumulati pari a circa 1,2 miliardi di euro. (Com)