© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio ribadire il mio cordoglio per una tragedia che non può lasciare nessuno indifferente", ma "tra le tante falsità" delle ultime ore c'è quella che il decreto Ong sarebbe responsabile delle morti di migranti in mare a Crotone, "quella tratta non è coperta dalle Ong". Lo ha chiarito il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a "Cinque minuti" su Rai1. (Rin)