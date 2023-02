© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tema di "credibilità internazionale, se la tua voce è ascoltata puoi ottenere risultati nell'interesse nazionale", ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a "Cinque minuti" su Rai1, parlando della sua recente visita a Kiev. "Se non sostenessimo gli ucraini non avremmo la pace, ma un'invasione più vicina a casa nostra", ha aggiunto. (Rin)