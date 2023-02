© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit comunica che, a seguito di aumento di capitale per 57.704.548 euro corrispondenti a 5.508.167 azioni ordinarie, il capitale sociale della Banca ammonta a 21.277.874.388,48 euro diviso in 1.940.777.908 azioni ordinarie prive del valore nominale. La delibera di aumento di capitale è stata iscritta presso il Registro delle imprese in data 27 febbraio 2023. (Rin)