Medio Oriente: presidente israeliano Herzog condanna roghi nella città palestinese di Huwara

- Il presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog, ha condannato con forza gli attacchi condotti da coloni ebrei che ieri sera hanno appiccato il fuoco contro alcune abitazioni nella città palestinese di Huwara, vicino a Nablus, in Cisgiordania, provocando decine di feriti, risposta all’uccisione di due cittadini israeliani in una sparatoria. In una dichiarazione diramata il giorno dopo l’attacco che ha suscitato forti reazioni internazionali Herzog ha affermato: “Questa non è la nostra strada. È violenza criminale contro innocenti. Danneggia lo Stato di Israele, danneggia noi, danneggia i coloni. Danneggia le forze di sicurezza che sono impegnate a cercare i responsabili dell'attacco terroristico, e soprattutto danneggia noi come società morale e Paese legittimo”. Il presidente israeliano ha proseguito esprimendo vicinanza ai due cittadini israeliani uccisi ieri nella sparatoria che ha scatenato la rivolta dei coloni contro l’abitato palestinese.(Res)