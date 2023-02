© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico dell'Università Iulm. Dopo la relazione del Rettore, professor Gianni Canova viene conferita la Laurea magistrale honoris causa in traduzione specialistica e interpretariato di conferenza al professor Claudio Magris.Auditorium Iulm 6, via Carlo Bo, 7 (ore 11)Conferenza stampa di presentazione del progetto "Coach di quartiere", iniziativa di innovazione sociale promossa dall'agenzia educativa non-profit “l'orma” che prevede giochi e sport gratuiti in alcuni parchi pubblici del Municipio 7 per bambini e bambine dai 6 agli 11 anni. Intervengono l'assessore allo sport e alle politiche giovanili Martina Riva, il responsabile del progetto Claudio Massa e il presidente di Opes Lombardia Roberto Ciufoletti.Palazzo Marino, Sala Brigida, Piazza Scala, 2 (ore 11:30)L'assessore alla cultura Tommaso Sacchi interviene alla presentazione della mostra "Neoclassico e Romantico. Pompeo Marchesi, scultore collezionista", in programma nelle sale espositive del museo dal 1° marzo al 18 giugnoGam, via Palestro, 16 (ore 12:15)REGIONEIl presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, interviene all'inaugurazione della pediatria infettivologica e procreazione medicalmente assistita dell'Ospedale Sacco.Ospedale L. Sacco, Aula Magna Via G. B. Grassi, 74 (ore 10)VARIEIn occasione della chiusura del Centro Vaccinale del Palazzo delle scintille si tiene la presentazione del libro " Dodici Respiri, Ospedale in Fiera Milano. Storia di un'esperienza eccezionale". Intervengono: il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il Presidente della Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali, Guido Bertolaso, il direttore generale del Policlinico di Milano, Ezio Belleri, il direttore del dipartimento area emergenza urgenza del Policlinico di Milano, Nino Stocchetti e l'autrice Sasha Masini. La presentazione è l'occasione per fare il punto sull'esperienza di questi anni partendo proprio dall'esperienza dell'Ospedale in Fiera.Palazzo delle Scintille, Piazza sei febbraio (ore 11)Media briefing di Saipem con il Ceo Alessandro Puliti e il Cfo Paolo Calcagnini per i risultati preconsuntivi consolidati 2022.conference call (ore 12:15)“Luci su Milano”, flash mob di Libera in ricordo delle vittime innocenti delle mafieArco della Pace (ore 21) (Rem)