Pd: Lucarelli, auguri ad Elly Schlein

- Voglio esprimere i miei auguri ad Elly Schlein. Durante questa sfida per la segreteria del Pd è emersa una larga partecipazione alle Primarie che è un chiaro segnale di interesse del Paese verso i temi di una sinistra democratica, plurale, attenta ai temi sociali, dell'inclusione e della sostenibilità. Lo dichiara in una nota l'assessora alle Politiche della Sicurezza, Pari Opportunità e Attività Produttive di Roma Capitale Monica Lucarelli. "Rinnovamento della classe politica e apertura all'esterno sono elementi che senza dubbio dimostrano un percorso partecipato e inclusivo. Personalmente spero che Elle Schlein, come donna e con la sua giovane età, possa coniugare in modo innovativo i temi sociali con quelli dello sviluppo economico del Paese", conclude. (Com)