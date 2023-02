Imprese: Banco Bpm, avvio programma di acquisto di azioni proprie a servizio di piani incentivazione a dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banco Bpm darà avvio al programma di acquisto di azioni proprie a sostegno di tutti i piani di incentivazione ai dipendenti di breve e lungo termine in essere che prevedono quote differite che entreranno nell’effettiva disponibilità nel periodo tra il 2023 e il 2031, subordinatamente alla positiva verifica di tutte le future condizioni previste per la maturazione. La durata del programma - riferisce una nota - è stata individuata nel periodo 28 febbraio – 13 marzo 2023 (estremi compresi). Il controvalore massimo complessivo è pari a 10 milioni di euro. (Rin)