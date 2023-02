Israele: premier Netanyahu dopo roghi a Huwara, non possiamo accettare l’anarchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dello Stato di Israele, Benjamin Netanyahu, ha dichiarato durante un discorso al plenum del parlamento (Knesset) che il suo governo non tollererà "l'anarchia", il giorno dopo che una folla di coloni ebrei ha assaltato la città palestinese di Huwara, in Cisgiordania, incendiando case e auto. "Con tutto il fervore e la passione, non c'è posto per l'anarchia, non accetteremo l'anarchia", ha affermato il premier israeliano. “Non accetteremo una realtà in cui le persone danno fuoco alle case, bruciano automobili, danneggiano intenzionalmente persone innocenti. Questo è esattamente ciò che i nostri nemici vogliono vedere: una perdita di controllo e un ciclo infinito di sangue, fuoco e fumo", ha dichiarato Netanyahu. (segue) (Res)