Israele: premier Netanyahu dopo roghi a Huwara, non possiamo accettare l’anarchia (2)

- Ieri sera, decine di coloni un gruppo di coloni hanno preso d’assalto la cittadina di palestinese di Huwara poche ore dopo che due fratelli, Hallel e Yagel Yaniv, erano stati uccisi in un attacco con armi da fuoco condotto da militanti palestinesi. La folla ha dato fuoco a case e auto in quella che secondo diversi analisti è stata la peggiore esplosione di violenza dei coloni da diversi decenni. In totale l’Autorità nazionale palestinese ha riferito che durante l’assalto sono state date alle fiamme 100 auto, 75 abitazioni (di cui 35 completamente distrutte), con un bilancio di un morto e decine di feriti. Le forze di sicurezza hanno arrestato ieri notte sei cittadini israeliani sospettati di essere coinvolti nei disordini a Hawara. Durante il suo discorso di oggi, Netanyahu non ha nominato direttamente la città di Huwara, né ha attribuito la colpa del violento attacco a un gruppo specifico di persone. (segue) (Res)