Israele: premier Netanyahu dopo roghi a Huwara, non possiamo accettare l’anarchia (3)

- In precedenza, il presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog, ha condannato con forza gli attacchi. “Questa non è la nostra strada. È violenza criminale contro innocenti. Danneggia lo Stato di Israele, danneggia noi, danneggia i coloni. Danneggia le forze di sicurezza che sono impegnate a cercare i responsabili dell'attacco terroristico, e soprattutto danneggia noi come società morale e Paese legittimo”. Il presidente israeliano ha proseguito esprimendo vicinanza ai due cittadini israeliani uccisi ieri nella sparatoria che ha scatenato la rivolta dei coloni contro l’abitato palestinese. (Res)