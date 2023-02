Energia: Urso, rigassificatori di Ravenna e Piombino per liberarci da dipendenza russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- In tema di autonomia energetica, "con i rigassificatori di Ravenna e Piombino ci libereremo definitivamente dalla dipendenza della Russia", ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso in videoconferenza all'incontro veronese Top 500, promosso dal Gruppo editoriale Athesis. "L’obiettivo è diventare hub del gas europeo ed esportatori per i Paesi del Nord Europa", ha aggiunto. (Rin)