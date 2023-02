Pd: Corrado, auguri di buon lavoro a Elly Schlein nuovo segretario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Auguri di buon lavoro a Elly Schlein nuovo segretario del Pd. Così sui social Valentina Corrado, ex assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa della Regione Lazio. "Ho avuto il piacere di confrontarmi con lei nella Cpmr InterMed Commission, il network di regioni europee che coopera su temi e priorità politiche per lo sviluppo dell’area del Mediterraneo. Congratulazioni Elly", conclude. (Com)