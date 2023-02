Brexit: Sunak, accordo con l'Ue su Protocollo Irlanda del Nord è "svolta decisiva"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo raggiunto da Regno Unito e Unione europea sul Protocollo dell'Irlanda del Nord è una "svolta decisiva". Lo ha detto il primo ministro britannico Rishi Sunak parlando alla Camera dei Comuni per illustrare l'intesa raggiunta durante il colloquio con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Dopo settimane di trattative oggi, abbiamo compiuto una svolta decisiva. 'La cornice di Windsorì offre un libero scambio commerciale all'interno dell'intero Regno Unito. Protegge il posto dell'Irlanda del Nord nella nostra unione e tutela la sovranità del popolo dell'Irlanda del Nord e, realizzando tutto ciò, preserva il delicato equilibrio insito nell'Accordo del Venerdì Santo di Belfast", ha detto Sunak. Con la 'cornice di Windsor' si realizza ciò che "molti hanno detto che non si poteva fare, rimuovendo migliaia di pagine di leggi dell'Ue e apportando modifiche legali permanenti al trattato sul protocollo stesso. Questa è la svolta che abbiamo ottenuto", ha aggiunto il primo ministro. "Questi sono i cambiamenti che garantiremo e ora è il momento di andare avanti come un unico Regno Unito", ha detto Sunak. (Rel)