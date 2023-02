Imprese: Anima Holding, depositate 4 liste per Cda, Banco Bpm indica Grieco presidente e Melzi d'Eril Ad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anima Holding Spa rende noto che sono state depositate quattro liste di candidati per il rinnovo del Consiglio di amministrazione. La prima lista è depositata da Banco Bpm, titolare del 20,62 per cento del capitale, che indica Patrizia Grieco come presidente del Cda, Alessandro Melzi d'Eril come Amministratore delegato, ma comprende anche Gianfranco Venuti, Giovanna Torricelli e Giovanna Zanotti. La seconda lista è presentata da Poste italiane, titolare dell'11 per cento del capitale, ed è composta da Maria Cristina Vismara, Fabio Corsico e Maria Annunziata. La terza lista è di Fsi Holding, titolare del 9 per cento del capitale, con Marco Tugnolo candidato. La quarta lista è presentata da diversi investitori istituzionali rappresentanti complessivamente il 3,16 per cento del capitale ed è composta da Francesco Valsecchi, Paolo Braghieri e Karen Sylvie Nahum. (Rin)